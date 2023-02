GA Eagles-trainer Hake verloor pas één keer van collega Jans

René Hake en Ron Jans hebben overduidelijk een historie samen. Als Jans in het seizoen 2001-2002 assistent-trainer is bij FC Emmen, loopt Hake daar ook rond en de twee komen elkaar weer tegen als ze werkzaam zijn bij PEC Zwolle. Met Jans als hoofdtrainer en Hake als zijn assistent worden de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal gewonnen en spelen ze Europees voetbal.

Onderlinge strijd

Als hoofdtrainers troffen Hake en Jans elkaar zeven keer in competitieverband. Hake stapte drie keer als winnaar van het veld, drie keer werd het gelijk en eenmaal was Jans de gevierde man. De laatste ontmoeting is van eerder dit seizoen, toen Go Ahead Eagles en FC Twente elkaar op 1-1 hielden. Willum Willumsson en Ricky van Wolfswinkel namen de goals vuur hun rekening, in beide gevallen ging het om een strafschop.