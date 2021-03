GA Eagles-trainer Kees van Wonderen: ‘Naar onze mogelijkheden gespeeld’

,,Wij hebben het goed gedaan’’, luidde de even simpele als duidelijke reactie van Van Wonderen. ,,Naar onze mogelijkheden gespeeld en ik zag veel dingen terug waar we op getraind hebben. We scoorden op de juiste momenten. We wisten dat we moesten winnen om in de race te blijven en dat hebben we gedaan. Nu spelen we volgende week een mooie wedstrijd (tegen koploper Cambuur, red.) en doen we tot het laatst mee.’’