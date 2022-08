GA Eagles-trainer René Hake na de 2-0 nederlaag tegen AZ: ‘We konden het niet volhouden’

Hake is nooit tevreden met een nederlaag. Dat was zondag niet anders. Al zag de oefenmeester uit Erica, die tegen de ploeg uit Almaar zijn eredivisiedebuut maakte als trainer van GA Eagles, ook goede dingen. ,,Over de eerste twintig minuten ben ik zeker tevreden. We speelden goed. Met lef, rust en een goede veldbezetting. Het is alleen jammer dat we daar niet meer uit konden halen.”