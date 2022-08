GA Eagles-trainer René Hake wil rode kaart Mats Deijl niet cruciaal noemen: ‘Het was wel een dom moment’

René Hake wil de rode kaart van Mats Deijl tegen PSV niet cruciaal noemen. Maar een ‘dom moment’ is het wel, zei de trainer van Go Ahead Eagles zaterdag na de 5-2 nederlaag tegen de titelkandidaat uit Eindhoven. ,,Dan weet je dat je een verloren wedstrijd speelt.”

Scheidsrechter Danny Makkelie kende geen enkele twijfel. De overtreding van Mats Deijl op Richard Ledezema, in de 32ste minuut, bij een 1-1 tussenstand, was grof en dus rood. ,,Ja, een dom moment”, aldus Hake. ,,Al kun je niet zeggen: als Mats geen rood had gekregen, dan... Want het gebeurt wel. En dan weet je dat je een verloren wedstrijd speelt.”

Quote We hadden er wat vaker in moeten kleunen. Maar goed, het belangrijk­ste is dat we onze tanden hebben laten zien René Hake, Trainer Go Ahead Eagles

Hake hoopte het langer vol te houden dan vorige week tegen AZ, toen de Deventenaren het duel in de laatste twintig minuten weggaven. Dat lukte niet echt. Tegen PSV vloog-ie er al na drie minuten in. ,,Jawel, maar we hebben goed gereageerd door snel gelijk te maken.”

Erin kleunen

De trainer wil het dan ook niet over een verloren avond hebben. ,,We hebben PSV een paar keer goed onder de druk gezet. De gelijkmaker was zeker verdiend”. Minder te spreken was Hake over hoe zijn ploeg sommige doelpunten tegen kreeg. ,,We verdedigden te lief. We hadden er wat vaker in moeten kleunen. Maar goed, het belangrijkste is dat we onze tanden hebben laten zien. We bleven knokken en op zoek naar een doelpunt.”

Het is alleen jammer, zegt Hake, dat de nederlaag fors uitviel. ,,En het was mooier geweest als we zelfs de laatste goal hadden gemaakt. Wat ook kon. Zo waren we een paar keer dichtbij de 5-3. Al was de treffer van Lidberg wel terecht afgekeurd”, aldus de trainer.

