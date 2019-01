GA Eagles-trainer Stegeman: kritische meester in smeden en kneden

Zijn stem schalt over het trainingsveld van Go Ahead Eagles in Belek. Af en toe wordt hij boos, stiefelt quasi getergd naar assistent Marco Heering en spuwt nog even zijn gal over het laakbare spel van zijn discipelen. Maar net zo snel als de donkere regenwolken worden weggeblazen aan de Turkse kust en de winterzon licht prikkelend de kuiten kietelt, is John Stegeman weer de aardige vader die complimenteert en zijn voetballende adepten een aai over de bol geeft. In Turkije komt de bevlogen Stegeman volledig tot wasdom. De 42-jarige Epenaar is een meester in het smeden, kneden en opbouwen van teams. Dat toonde hij al in Almelo en nu weer in Deventer waar een gehavend voetbalhuis onder de bekwame handen wordt herbouwd tot een stabiel voetbalbastion.