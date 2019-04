GA Eagles-trainer Stegeman ontevreden over probeersel: ‘Maar we verliezen door rode kaart’

John Stegeman trok zelf het boetekleed aan na de 1-0 nederlaag tegen TOP Oss. Het probeersel met de vijfmansdefensie pakte beroerd uit voor Go Ahead Eagles. ,,Al verliezen we hier door die rode kaart.’’

Stegeman zag zijn spits Thomas Verheydt kort voor rust in het Brabantse zestienmetergebied een trappende beweging maken naar Lorenzo Pique. Arbiter Joey Kooij kon weinig anders dan de rode kaart trekken voor de gelegenheidsaanvoerder van Go Ahead. ,,Ongelooflijk stom’’, mokt Stegeman. ,,Een domme overtreding op een plek waar het totaal niet nodig is. Dan kan Thomas van alles zeggen, maar ik heb het zelf gezien en hij trapt gewoon na. Hij mag de scheidsrechter nooit de gelegenheid bieden daar een kaart te geven. Dit gaat hij komende week nog wel voelen.’’

Stroperig

Voor rust ontspon zich een schaakspel op het stroperige kunstgras van Oss, waar Stegeman zijn ploeg met een nieuw systeem liet spelen. De proef met de vijfmansdefensie pakte verkeerd uit en krijgt ongetwijfeld geen navolging de komende weken. ,,Dat is mijn schuld. Ik wilde eens zien of mijn ploeg hiermee uit de voeten zou kunnen, maar het was niet om over naar huis te schrijven. We gaven weliswaar vrijwel niets weg, vooral aan de bal was het onvoldoende.’’

Zes spelers