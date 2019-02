GA Eagles-trainer Stegeman: ‘Voor rust was het slecht’

Trainer John Stegeman zag ‘zijn’ Go Ahead Eagles vrijdagavond voor de tweede keer onderuit gaan in eigen stadion. FC Eindhoven won niet eens onverdiend met 0-1 in Deventer en vooral de eerste helft zat de coach niet lekker.

,,Het was verschrikkelijk om naar te kijken in de eerste helft. Gewoon slecht’’, stelde Stegeman onomwonden. ,,We kozen de verkeerde momenten om zelf druk te zetten en de laatste linie liet zich te ver naar achteren drukken. Ook de opbouw was onrustig, want de achterhoede voelde zich niet lekker bij vroege druk van Eindhoven. Het was onrustig en daardoor werd de vrije man op middenveld nooit gevonden.’’

Grip

Na rust kreeg GA Eagles meer grip op de wedstrijd, zag Stegeman die Givan Werkhoven in de ploeg bracht voor Orhan Dzepar. ,,En krijgen we ook wat kansjes.’’ Overtuigend was het echter niet, erkende ook Stegeman. ,,Met tien man moeten we dat beter uitspelen en het veld groot houden. Daar slaagden we onvoldoende in.’’