GA Eagles-trainer Stegeman: ‘We moesten MVV kapot spelen’

,,Ik wist dat we dat we dit konden brengen, al hadden we het ons gemakkelijker kunnen maken als we in de eindfase wat zorgvuldiger waren geweest’’, vond Stegeman. ,,Maar het gaat om de uitvoering en die was goed vanavond. We hebben, vooral na rust, laten zien waartoe we in staat zijn. We speelden energiek, met veel druk naar voren en controleerden de wedstrijd. Ja, ik ben tevreden.’’

Druk

Er zat druk op de wedstrijd tegen MVV. De pijnlijke 6-1 nederlaag tegen Sparta dreunde afgelopen week wel even na bij GA Eagles. ,,We hebben geprobeerd het snel af te sluiten. Het heeft geen zin om daarin te blijven hangen. Ik raak sowieso niet in de war van een nederlaag, al was het tegen Sparta slecht. Gelukkig hebben we ons gerevancheerd en ons op een goede manier laten zien aan ons publiek.’’

Remmen los