GA Eagles-trainer Van Staa: ‘Deze nederlaag is wel even slikken’

Van Staa weet dat na vijf wedstrijden zonder verlies de lach verdwenen is bij zijn spelers. ,,De teleurstelling in de kleedkamer is gigantisch. Vind je het gek? We waren goed bezig de laatste weken. De beleving en teamgeest waren groot en we geloofden echt in iets moois. Dat kan nog steeds, vind ik. Ik ga dan ook niet roepen dat het seizoen voorbij is. Zoals ik ook niet zeg dat we nog kansen hebben, want die zijn vandaag een flink stuk kleiner geworden. Maar ik wil dat we de laatste vijf duels vol gas gaan geven en dan zien we wel waar het schip strandt.’’