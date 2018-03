GA Eagles-trainer Van Staa: Geluk dwing je ook af

Na de 1-1 van FC Dordrecht dreigde het Deventer huis in elkaar te storten, maar de 1-2 van Xandro Schenk bleek goud waard. ,,Opeens zijn we volgens alles en iedereen weer een gevaarlijke outsider in de vierde periode’’, aldus Van Staa. ,,Maar natuurlijk hadden we het geluk aan onze zijde, maar dat dwingen we ook af door hard te werken. Dordrecht verdiende meer, dan als je weet waar wij mentaal vandaan komen dan is dit een ongekend belangrijke en knappe overwinning. Daarom vind ik de zege ook niet gestolen. De laatste maanden hebben we vaak genoeg te weinig gekregen, denk aan Volendam en Cambuur.’’