GA Eagles-trainer Van Staa: ‘We geven doelpunten kinderlijk weg’

Vooral ook omdat GA Eagles eindelijk eens aan een serie wilde bouwen om de kelder van de JUpiler League te verlaten. Dat had in Volendam best gekund. ,,Voor rust toonden we in balbezit geen enkel initiatief’’, vond Van Staa. ,,Dankzij die fraaie treffer van Hendriks kwamen we terug in de wedstrijd, waarna we ook sterk uit de kleedkamer kwamen. We kenden een prima fase na rust en maakten via Beltrame een geweldige goal.’’