‘GA Eagles-trainer Van Wonderen dicht bij overeenkomst met Heerenveen’

Bosvelt heeft niets met ‘inwissel­ba­re Ikea-stadions’ zonder ziel: ‘Doe mij maar de Adelaars­horst’

Officieel is hij technisch manager bij Go Ahead Eagles. Maar bovenal is Paul Bosvelt liefhebber. Mede daarom kijkt de oud-international reikhalzend uit naar het bekerduel met PSV, vanavond in De Adelaarshorst. ,,Een ideaal cupsfeertje, zo mooi.’’

2 maart