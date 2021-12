GA Eagles-trainer Van Wonderen mist derbygevoel voor duel met FC Twente: ‘In leeg stadion zijn wedstrijden hetzelfde vaak’

,,Dit is opnieuw een grote wedstrijd.’’ Trainer Kees van Wonderen kent zijn klassiekers. Als GA Eagles en FC Twente elkaar treffen knettert het. Zelfs in de eerste divisie, bleek drie seizoenen geleden, toen beide duels waren uitverkocht. Of eind 2019. GA Eagles won verrassend met 2-5 in de KNVB-beker en dompelde FC Twente onder in een crisis.