GA Eagles traint vrijdag voor eigen fans in stadion, mondkapjes verplicht

Go Ahead Eagles gooit komende vrijdag 31 juli de poorten van de Adelaarshorst open voor publiek. De selectie van trainer Kees van Wonderen traint dan in het openbaar voor de eigen fans. De training begint om 10.30 uur, waarbij mondkapjes verplicht worden gesteld.

GA Eagles opent vrijdag de Leo Halletribune voor belangstellende supporters met een maximum van ongeveer 450 fans. Over aanmelding en reservering voor de openbare training maakt GA Eagles later vandaag meer bekend via de eigen kanalen.

De oefensessie geldt als een eerste test met het beperkt toelaten van fans in het stadion, waar zondag (14.30 uur) de oefenwedstrijd tegen Telstar wordt gespeeld. Dat duel is een zogenoemde Field Lab-wedstrijd in de zoektocht naar mogelijkheden om de RIVM-richtlijnen rondom corona goed na te leven.

De voetbalbond KNVB onderzoekt dan de nieuwe indeling van het stadion en de (on-) mogelijkheden met supporters, waarbij de 1,5 meter afstand in samenspel met de coronamaatregelen worden bekeken. Publiek is in beperkte mate welkom. Daarover wordt op korte termijn meer bekend gemaakt door de Deventer club.