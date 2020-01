GA Eagles trapt nu wat sneller op rem bij interesse voor Bosz

GA Eagles toont maatschap­pe­lijk gezicht tijdens speciale dag bij ‘Only Friends’

15 januari De selectie van Go Ahead Eagles trainde woensdag niet naast de eigen Adelaarshorst. De Deventer voetballers trokken naar het Friendship Sports Centre in Amsterdam waar in de voorbereiding op het duel met FC Den Bosch een maatschappelijk gezicht werd getoond.