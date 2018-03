GA Eagles: uitpubliek moet welkom blijven bij duels met Graafschap

Supporters De Graafschap jagen Eagles-fans op stang met fabeltje over scheids

7:32 Ultra DTC, een supportersaccount van De Graafschap op Twitter, heeft de fans van Go Ahead Eagles aardig op stang weten te jagen met een fabeltje over scheidsrechter Rob Dieperink. De Borculose arbiter, die gisteren de fluit hanteerde bij Go Ahead Eagles-De Graafschap (0-4), zou in het verleden hebben staan juichen op de Spinnekop: het vak met de meest fanatieke De Graafschap-supporters op De Vijverberg. Het blijkt om een grap te gaan.