GA Eagles vaak met knikkende knieën naar Volendam

Slechts één keer werd er in die serie een overwinning opgevist in het vissersdorp. Dat was in oktober 2009 toen Go Ahead met 2-6 te sterk was na doelpunten van Halil Çolak (2), Sander Post (2), Reza Ghoochannejhad en Kari Arkivuo. Dat is meteen de grootste Deventer uitzege ooit in Volendam.

Weinig succes

Go Ahead heeft sinds de start van het betaalde voetbal weinig succes in Volendam. In de afgelopen vijftig jaar speelde de Deventer ploeg 28 wedstrijden en won slechts zes keer. Daar tegenover staan zestien nederlagen. In de laatste vijftien wedstrijden aan de dijk was Volendam elke keer minimaal een keer trefzeker tegen GA Eagles, dat desondanks ook een mooie herinnering koestert. In 2013 promoveerden de Deventenaren onder trainer Erik ten Hag in Volendam naar de eredivisie.

