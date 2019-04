GA Eagles valt terug op vaste waarden in slotduel met RKC

VOORBESCHOUWINGTrainer John Stegeman valt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) terug op zijn vaste waarden bij Go Ahead Eagles in de jacht op de scalp van RKC Waalwijk. Alleen Thomas Vetheydt ontbreekt in De Adelaarshorst vanwege een schorsing.

De wedstrijd tegen RKC is de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie en Stegeman wil de eigen aanhang het liefste trakteren op een smaakvol slotmaal, voordat de play-offs worden opgediend. Daarvoor valt Stegeman terug op zijn vaste troepen. De paasmaandag tegen TOP Oss nog gespaarde mannen als Istvan Bakx, Richard van der Venne, Jeroen Veldmate en Jaroslav Navrátil keren terug in de basis. De vacante plek als diepste spits is voor Paco van Moorsel, die in Oss op de bank begon. ,,Vorige week wilde ik kort na Jong PSV geen risico nemen met een aantal jongens door ze drie dagen later weer op kunstgras te laten spelen’’, verklaarde Stegeman, die Bruno Andrade (knie) nog in de ziekenboeg heeft.

Geen spijt

Het probeersel met de vijfmansdefensie pakte tegen TOP Oss, mede door de afwezigheid van zes basiskrachten, ongelukkig uit. ,,Ik wilde zien of mijn ploeg hiermee om kon gaan, maar ik heb er geen spijt van’’, bekende Stegeman. ,,In balbezit was het niet goed, aan de andere kant gaven we verdedigend heel weinig weg.’’ Stegeman sluit niet uit dat hij in de play-offs – mocht de situatie daarom vragen – terugvalt op de 5-3-2-variant. ,,Een extra centrale verdediger erbij… We hebben bewezen dat het verdedigend aardig staat dan. Ook onze kopkracht is een wapen.’’

Derde plaats

Vrijdag tegen RKC verschijnt GA Eagles echter met drie aanvaller in de eigen Adelaarshorst. Bij winst op de Waalwijkers is GA Eagles hoe dan ook verzekerd van de derde plaats in de eindrangschikking van de eerste divisie. Maar zelfs een nederlaag kan bij puntenverlies van Almere City en FC Den Bosch volstaan. ,,De derde plek…. Als je me dat voor dit seizoen had gezegd, had ik je voor gek verklaard. Als we derde eindigen zijn we boven onszelf uitgestegen in een geweldig seizoen. Alleen, voorlopig hebben we nog niets.’’

Hete adem

De trainer van GA Eagles realiseert zich echter terdege dat met RKC een lastige opdracht wacht. De Waalwijkers strijden voor een play-off ticket en hebben de hete adem van Roda JC en MVV in de nek. Waar Go Ahead geen enkele druk voelt en rustig aftelt richting nacompetitie, is voor RKC een zege in Deventer haast noodzaak. ,,Wij werken toe naar de play-offs en aan de olympische gedachte doe ik niet’’, aldus Stegeman. ,,We willen altijd winnen, dat begint tegen RKC. We willen een resultaat afdwingen.’’

Voor GA Eagles zou winst op RKC betekenen dat een negatieve reeks wordt doorbroken. De laatste keer dat de Deventer ploeg een wedstrijd won in een van de laatste drie speelronden is al weer drie jaar geleden (29 april 2016, 4-1 tegen NAC). De jaren die volgden in eredivisie en – toen nog - Jupiler League leverden louter nederlagen op.

De wedstrijd in Deventer staat vrijdagavond onder leiding van Christian Mulder.