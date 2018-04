GA Eagles-verdediger Buwalda strijdt nog wél om de titel

Savastano duwt Hettinga uit de basis bij GA Eagles

9:00 Mauro Savastano keert vrijdagavond (20.00 uur) tegen koploper Fortuna Sittard terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles. De Ajax-huurling neemt de plek als linksback over van Dennis Hettinga, die door trainer Jan van Staa wordt gepasseerd.