GA Eagles-verdediger Droste ligt op schema in revalidatie

Loodzware momenten kent Wout Droste ook, maar die krijgen hem er niet onder. De verdediger van Go Ahead Eagles heeft de blik weer naar voren gericht en ligt volledig op schema in het revalidatietraject na zijn kruisbandblessure.

,,Het gaat goed met me’’, vertelt Droste vanuit het medisch centrum van de KNVB in Zeist. Daar werkt hij vijf dagen per week samen met onder andere oud-Eagles als Leon de Kogel en Sam Hendriks aan zijn fysieke herstel. ,,Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen programma, Sam is bijvoorbeeld bijna klaar met zijn revalidatie, maar het is fijn om met lotgenoten te sparren over hun ervaringen. Het zorgt voor andere inzichten dan als je zelf alleen met de fysiotherapeuten spreekt.’’

Het is inmiddels vier maanden geleden dat Droste zwaar geblesseerd raakte aan de rechterknie. De 30-jarige Tukker viel half augustus geblesseerd uit in Leeuwarden, nadat hij in de slotfase van het treffen met Cambuur een duw in de rug kreeg waarbij zijn voet in het kunstgras bleef staan. Droste scheurde zijn voorste kruisband en werd in september geopereerd. ,,Mentaal is dit wel zwaar’’, bekent Droste. ,,Mijn intrinsieke motivatie om helemaal fit te worden is groot, maar elke werkdag opnieuw van tien tot drie uur met steeds weer dezelfde apparaten…. Er wordt heel wat van je gevraagd.’’

Amper tegenslagen

Toch kende Droste amper tegenslagen tot dusver. ,,Dat betekent dat ik goed bezig ben, al had ik een paar weken geleden een vervelende, wat stekende pijn in de knie. Dat hield een paar dagen aan., maar daar ben ik gelukkig weer vanaf.’’