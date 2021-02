GA Eagles-verdediger Droste scoort voor het eerst in 7 jaar, maar voelt de pijn

Een monster zonder waarde, noemde Droste zijn eerste doelpunt in ruim zeven jaar. ,,De laatste keer was in 2013’’, aldus Droste, destrijds in dienst van Cambuur. ,,IK scoorde tegen FC Groningen toen, vertelde mijn vriendin pas geleden. Ze vond het wel een keer tijd worden voor een doelpunt. Het had een belangrijke kunnen zijn vandaag, dacht dat we gingen doorpakken en konden winnen. De tweede helft herstelden we ons van een slechte eerste helft. Even letten we niet op en we staan weer achter. Daar kwamen we niet meer overheen’’