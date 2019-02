GA Eagles-verdediger Julius Bliek: ‘Nu zal blijken wie er kerels zijn’

Met Julius Bliek als basisklant verloor Go Ahead Eagles dit seizoen nog niet. Tot gisteravond. Mede door een slippertje van de centrale verdediger ging FC Eindhoven er met de drie punten vandoor in de Adelaarshorst (0-1).

Bliek was schuldbewust: ,,Misschien had ik die bal niet moeten geven op Stans”, verzuchtte hij, doelend op de risicovolle pass tien minuten voor tijd. Die werd opgevolgd door balverlies en de tegentreffer uit de tegenstoot. Daarbij liet Bliek zijn directe tegenstander Bruce Elisha Sam bovendien uit zijn rug weglopen. ,,Daar had ik mijn tegenstander iets langer vast moeten houden, ja.”

‘Kop omhoog’

Bliek verving tegen de Brabanders de geschorste Gino Bosz. Dat deed hij al een paar keer eerder verdienstelijk dit seizoen, maar telkens gaf Stegeman vervolgens weer de voorkeur aan Bosz, die meer opbouwende kwaliteiten heeft. ,,Ik baal van dat ene foutje, maar ben verder niet bang dat me dat zwaar wordt aangerekend, nee. Kop omhoog.”

Het was volgens Bliek een typische ‘0-0-wedstrijd’. ,,Het is zorgelijk dat we amper kansen hebben gecreëerd, daar moeten we hard aan werken. Maar daar staat tegenover dat we ook weinig hebben weggegeven tot die goal.”

Domper

Bliek heeft al veel te vieren gehad in de Adelaarshorst dit seizoen, na zijn vier eerdere basisplaatsen. Een doelpunt, ‘clean sheets’, overwinningen en zelfs een uitverkiezing tot man van de wedstrijd. Maar tegen FC Eindhoven ervoer hij dus zijn eerste echte domper als basisklant in het roodgeel.