GA Eagles-verdediger Martina is na tegenslag, wereldreis en vaderschap ander mens geworden: ‘Heb altijd moeten vechten, voor alles’

Anderhalf jaar zocht de 32-jarige verdediger na zijn avontuur in de Premier League bij Everton naar een club. Tot in november Go Ahead Eagles voorbij kwam. Cuco Martina omarmde de stage in Deventer gretig. ,,Ik heb eerder tegenslagen gekend, maar dit was een van de zwaarste periodes in mijn carrière. Wat er ook gebeurt, Go Ahead ben ik voor altijd dankbaar.’’