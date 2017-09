GA Eagles verder in KNVB-beker na loodzware avond tegen amateurs

Een dodelijk efficiënt Go Ahead Eagles heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De Deventer ploeg kende een loodzware avond tegen de amateurs van Barendrecht, dwong bar weinig af, maar oprispingen van spelmaker Stefano Beltrame en doelpunten van Pieter Langedijk en twee keer Sam Hendriks loodsten Go Ahead in veilige haven.

In de eerste helft had GA Eagles de handen meer dan vol aan de amateurs. Het op de bal jagende Barendrecht, met een paar gevaarlijke mannen aan het front, maakte het de Deventer defensie voortdurend lastig. De Zuid-Hollanders zochten volop de aanval en al na vier minuten kwam Go Ahead met de schrik vrij.

Net naast

Rami Salem prikte de bal bij de eerste paal net naast. Het schudde Go Ahead niet wakker en na een kwartier was het raak voor de tweededivisionist. Daniël Esajas vond het gaatje onderin de hoek naast de verraste keeper Sonny Stevens. Maar ook na de 1-0 bleef Go Ahead vooral worstelen met zichzelf.

Vlemmings stuurde zijn ploeg met een soort van 4-5-1 het veld op, waarbij Beltrame en Thomas kort achter spits Sam Hendriks moesten spelen. Hendriks moet zich echter op een eiland hebben gewaand en miste zijn met een hamstringblessure op de tribune zittende maatje Leon de Kogel.

Gapende ruimtes

Ook op het middenveld ontstonden ondanks de overmacht aan Deventer spelers opnieuw gapende ruimtes en het was dat Stevens na een alf uurtje attent was en ver buiten zijn zestien de bal wegschoot voor de instormende Esajas. Dat het even later toch 1-1 werd was een klein wonder. Na opnieuw een redding van Stevens, kwam bij de bal bij Stefano Beltrame. De Italiaan zette met een prachtpass Pieter Langedijk vrij voor keeper Van Splunter. De aanvaller rondde bekwaam af. Deventer efficiëntie ten top, want het zou voor rust de enige kans blijven.

Huizenhoog over

Na de pauze was het al na twee minuten bibberen voor Vlemmings. Esajas snapte weer eens aan de aandacht van Suk en Beukema, maar de aanvaller schoot vrij voor Stevens huizenhoog over. Toch had Go Ahead de zaakjes na rust beter op orde, al werd het amper gevaarlijk. Ook Barendrecht slaagde er steeds minder vaak in door de Deventer stellingen te breken, al moest Stevens zich na ruim zeventig minuten strekken op een afstandschot van Dani Navajas Sanchez.

Maar net zoals in de eerste helft is GA Eagles dodelijk effectief voor de goal. Amper kansen, toch scoren. Opnieuw stond Beltrame aan de basis met een fraaie pass, die Sam Hendriks vrij voor de keeper zet. Dat klusje is aan de spits wel besteed: 1-2. Daarna gooit Barendrecht alle remmen los. Yorik van Deelen krijgt de rode kaart voor praten, maar ook met tien man blijven de amateurs dreigend verschijnen voor Stevens. Maar het was Hendriks die aan alle onzekerheid een eind maakte. Hij slalomde vier minuten voor tijd door de Barendrechtse defensie en schoot simpel binnen.

KNVB-beker, eerste ronde:

Barendrecht-GA Eagles 1-3 (1-1). 15. Daniël Esajas 1-0, 31. Pieter Langedijk 1-1, 74. Sam Hendriks 1-2, 86. Hendriks 1-3. Rode kaart: 77. Yorik van Deelen (Barendrecht).