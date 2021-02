GA Eagles verdrijft het verdriet met solide winst op FC Eindhoven

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wout Droste had een tik op de knie gehad en kon niet spelen in Eindhoven. Boyd Lucassen startte op de rechtsbackpositie. Jay Idzes had ook een basisplaats, op het middenveld. Aanvoerder Jeroen Veldmate werd uit voorzorg aan de kant gehouden op het Eindhovense kunstgras vanwege klachten aan de achillespees. Justin Bakker was centraal achterin zijn vervanger.

Go Ahead Eagles liet vanaf het eerste fluitsignaal geen twijfel bestaan over de intenties. De nummer zes van de ranglijst was naar Brabant afgereisd om te winnen en pakte direct het initiatief tegen een gemankeerd Eindhoven, dat liefst dertien spelers miste. Alleen al in het eerste kwartier kwamen Sam Beukema, Bas Kuipers en Bradly van Hoeven in scoringspositie.

Poeier

Het duurde wel bijna 45 minuten eer het veldoverwicht (67 procent balbezit) zich uitbetaalde in een voorsprong. Die treffer was wel een hele fraaie. Beukema poeierde de bal van grote afstand achter keeper Ruud Swinkels, die het speeltuig waarschijnlijk alleen maar heeft langs horen suizen. Het was alweer Beukema’s vijfde doelpunt van het seizoen.

In het slot

Met de 0-1 op zak kon GA Eagles met wat extra bravoure op jacht naar het tweede doelpunt. Dat viel al rap, dankzij Antoine Rabillard, die vogelvrij binnen kon koppen na een voorzet van Bas Kuipers: 0-2. De wedstrijd zat daarmee zo goed als in het slot, want Eindhoven was mede door alle personele problemen niet bij machte om veel weerwerk te bieden. Al had Joao in de slotfase nog een aardige mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Maar GA Eagles liet zich niet meer foppen en had zelf nog kansen op een derde goal.

Zo sloot de ploeg van Kees van Wonderen een emotionele week op de best mogelijke wijze af, met de twaalfde competitiewinst van het seizoen en de (voorlopig) gedeelde vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met NAC en NEC. Die twee teams speelden wel een wedstrijd minder dan GA Eagles.

Doelman Gorter vierde zijn eigen succes: voor de vijftiende keer hield hij de nul, een evenaring van het clubrecord van Remko Pasveer. Er is eigenlijk niemand die er aan twijfelt dat dit record binnenkort zal sneuvelen…

FC Eindhoven – Go Ahead Eagles 0-2 (0-1). 44. Sam Beukema 0-1, 57. Antoine Rabillard 0-2. Scheidsrechter: Nagtegaal. Gele kaart: Peijnenburg (FC Eindhoven).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Bakker, Kuipers; Idzes, Brouwers, Eyibil (75. Eersteling); Rabillard (64. Botos), Hendriks (64. Mulenga), Van Hoeven (90. Eddahchouri).