GA Eagles verheugt zich jaarlijks op warm bad in Almere

GA Eagles reisde twaalf keer af naar Flevoland - waar pas sinds 2005 aan profvoetbal wordt gedaan - en wist 75% van die competitieduels te winnen (8x). Slechts tweemaal was er een nederlaag: in 2010 en 2018. Afgelopen seizoen eindigden de ontmoetingen tussen Almere City en GA Eagles twee keer in 1-1. Alleen in de KNVB-beker wisten de Deventenaren toen met 1-3 te winnen.

Scoringsdrang

Opvallend is de doeltreffendheid van GA Eagles tegen Almere City. Van de in totaal 24 wedstrijden won Go Ahead er vijftien en was het 22 keer goed voor minimaal één doelpunt.

De laatste zeven wedstrijden in Almere leverden GA Eagles vijf keer de winst op. Opmerkelijk: in Almere won GA Eagles vaker dan in de eigen Adelaarshorst (8/7).

Goed seizoen

Almere City is bezig aan een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en bezet de tweede plaats. Afgelopen weekeinde werd voor het eerst verloren: uit bij Cambuur (7-2). De Almeerders zijn in eigen huis nog ongeslagen (7 duels op rij) en verloren in februari voor de laatste keer. Ook toen vormde Cambuur de oppositie.

Oud-spelers

Heel veel dwarsverbanden zijn er qua spelers niet tussen Almere City en GA Eagles. Thomas Verheydt bemant de spitspositie in het Yanmar Stadion. Hij was twee seizoenen geleden nog aanvalsleider in Deventer. Verheydt is een van de veertrien voetballers met een verleden bij beide clubs.

De spelers die actief waren voor GA Eagles en Almere City: Cendrino Misidjan, Dennis Hollart, Dylan Nieuwenhuijs, Jamal Dibi, Jeffrey Rijsdijk, Joey van den Berg, Karim Fachtali, Kevin Brands, Leon de Kogel, Sander Duits, Sjoerd Ars, Soufyan Ahannach, Sven Nieuwpoort, Thomas Verheydt.