GA Eagles verliest wedstrijd die het nooit kan winnen, Feyenoord viert landstitel

Het is duidelijk dat Go Ahead Eagles zondag met alle goede bedoelingen naar Rotterdam is gekomen, maar een stunt levert het niet op. Na twintig minuten staat Feyenoord al met 2-0 voor en dan is de boel eigenlijk al beslist. Het eindigt in 3-0, waardoor in Rotterdam het kampioensfeest losbarst.

Je voelt vanaf het allereerste moment rond De Kuip dat het Go Ahead Eagles vandaag eigenlijk niet kan lukken. Trainer René Hake stelt vooraf dat hij wil zien dat zijn ploeg het spel speelt waar het dit seizoen zo succesvol mee is dit seizoen, logisch. Maar ga er maar aanstaan in een stad die de hele dag op zijn kop staat. Als de bus van Go Ahead Eagles voor komt rijden bij De Kuip, staat er alleen al een welkomstcomité van honderden mensen.

Dat is in het stadion zelf niet anders. De omschrijving kolkend of euforisch duidt de lading niet eens, een uur voor de wedstrijd gaat het al tekeer. Eenmaal begonnen lijkt Go Ahead Eagles het heel even voor elkaar te krijgen om de energie wat uit het stadion te spelen, maar na de openingstreffer van Oussama Idrissi barst het feest los. Helemaal als drie minuten later Santiago Gimenez voor de 2-0 zorgt, dan lijkt het pleit voor de ploeg uit Deventer beslecht.

Penalty?

Voor rust komt Go Ahead Eagles nog wel dicht in de buurt van een goal. Eerst krijgen Bas Kuipers en Isac Lidberg het niet voor elkaar om te scoren en in diezelfde aanval vergeet scheidsrechter Allard Lindhout de bal op de stip te leggen na een overtreding op Kuipers. Daar blijft het niet bij, want even later kopt Mats Wieffer de bal op zijn eigen lat.

Dat is een fase waarin de gasten meer te vertellen krijgen en er heel stiekem wat meer in zit. Het kenmerkende druk zetten is te zien, terwijl Bobby Adekanye meermaals de mogelijkheid heeft om een medespeler in een goede positie te brengen. Dat mislukt, maar het is duidelijk dat Go Ahead Eagles naar Rotterdam is gekomen om zichzelf te laten zien.

Schitterende goal

Dat doet het in de tweede helft iets minder, het is al met al te weinig om De Kuip op deze middag echt stil te spelen. Het is een wedstrijd die Go Ahead Eagles eigenlijk nooit kon winnen. Als Igor Paixao op hele fraaie wijze voor 3-0 tekent, is het echt gedaan. Op de tribunes gaat het vanaf dat moment van ‘Arne, Arne, we worden kampioen’ tot ‘ga staan voor de kampioen’, de voorbereiding op de totale ontlading is begonnen.

Die ontlading volgt als Lindhout rond de klok van 18.30 uur, bij een 3-0 eindstand, affluit. Voor de spelers van Go Ahead Eagles is het ongetwijfeld een middag waar ze later nog eens aan terugdenken, buiten het resultaat gerekend. Wat op korte termijn rest, zijn nog twee wedstrijden. Daarin heeft de ploeg nog een heel minimale kans om de play-offs voor Europees voetbal te halen.

Feyenoord - Go Ahead Eagles 3-0 (2-0). 15. Oussama Idrissi 1-0, 18. Santiago Gimenez 2-0, 54. Igor Paixao 3-0.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes (73. Fontán), Kuipers; Rommens, Blomme (73. Llansana), Adekanye (73. Sow), Edvardsen (73. Fernandes); Lidberg (89. Serra), Willumsson.

