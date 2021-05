GA Eagles viert jubileum met winst op Helmond Sport en recordaantal punten

wedstrijdverslagVoor het eerst in de clubgeschiedenis breekt Go Ahead Eagles de grens van 70 punten in de competitie. Na de 5-1 overwinning op Helmond Sport is de Deventer ploeg bovendien weer terug op de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Rechtstreekse promotie naar de eredivisie is theoretisch nog altijd mogelijk.