GA Eagles vindt houvast in scenario’s KNVB en wijst kritiek van hand: ‘Het gaat om bedrijven‘

Met een licht positief gevoel stapte Jan Willem van Dop dinsdagmiddag uit het telefonisch beraad tussen de KNVB en de 34 Nederlandse profclubs. De drie scenario’s die de Zeister bestuurders presenteerden, boden enig houvast. ,,De KNVB ziet blijkbaar kansen om het seizoen op enigerlei wijze tóch af te ronden’’, stelde de algemeen directeur van Go Ahead Eagles. ,,Of het realistisch is, zal moeten blijken. Zoals ik ook geen zinnig woord kan zeggen of de competitie afgemaakt gaat worden. Deze hele situatie rond de coronacrisis duurt nu tien dagen, maar voor mijn gevoel zitten we er al een maand middenin. Natuurlijk zijn de problemen op 6 april niet opgelost, maar dan kunnen we wel meer zeggen.’’

Drie scenario’s

De aangescherpte sancties die maandagavond door de overheid zijn uitgebreid tot 1 juni gelden niet voor sportverenigingen. De voetbalbond blijft dus bij de maatregelen die genomen zijn tot 6 april, bleek dinsdagmiddag. Voor het betaald voetbal werden drie scenario’s gepresenteerd: de competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot 1 juni zonder publiek), de competities worden uitgespeeld na 30 juni (afhankelijk van uitkomsten UEFA-werkgroep) of de competitie worden niet uitgespeeld.

Contracten

Vooral scenario 2 – diep in de zomermaanden door voetballen – deed de wenkbrauwen fronsen bij Van Dop. ,,Heel apart deze… De contracten lopen af en dan krijg je vreemde situaties, lijkt me.’’ De UEFA moet daarvoor eerst het onderzoek hebben afgerond naar de mogelijkheden om contracten te verlengen. Maar dan nog, stelt Van Dop. Langere contracten jagen clubs weer op extra (salaris-)kosten. ,,We zitten met de hele voetbalwereld in een trein, met voorop UEFA en FIFA. Pas als we weten wat daar besloten wordt, kunnen we in eigen land knopen doorhakken.’’

Kritiek