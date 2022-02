GA Eagles vindt op heerlijke voetbalavond tegen NEC de weg naar laatste vier in bekertoernooi

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles heeft het voor elkaar: voor het eerst in 12 jaar is de ploeg uit Deventer halve finalist in het bekertoernooi, voor de zesde keer in totaal. In een heerlijke wedstrijd tegen NEC vol fouten en kansen, steeg de ploeg van Kees van Wonderen weer eens boven zichzelf uit. Mouwen omhoog, tanden op elkaar en gaan, het was NEC te machtig: 0-2. Nu wacht Ajax of PSV.

Go Ahead Eagles begon met een verrassende formatie aan het bekerduel. Cuco Martina maakte zijn rentree in de basis, zoals de ervaren verdediger ook al speelde tegen Heerenveen in de beker en tegen Heracles in de competitie. Ook Giannis Botos kreeg een basisplaats. De kleine Griek, die prima inviel tegen FC Groningen, was volgens trainer Kees van Wonderen woensdag nog niet fit genoeg om te starten, maar bleek een snelle revalidatie te hebben doorgemaakt.

Van Wonderen zal blij zijn geweest dat hij hem opstelde, want Botos was de man die GA Eagles na een klein halfuur op rozen zette met de 2-0. Helemaal ontsnapt aan de centrale verdedigers van NEC, na een prima pass van Inigo Cordoba.

Strafschop

Luuk Brouwers had GA Eagles vanaf de strafschopstip al op voorsprong geschoten in de Goffert, nadat El Karouani aan het shirtje van Cordoba was gaan hangen. Dat gebeurde allemaal in een eerste helft die uiterst amusant was. Beide teams wilden zo snel mogelijk naar voren, beide teams grossierden ook in fouten.

Dus kwamen er kansen, en veel ook. Bij GA Eagles namen Cordoba en Rommens de vijandelijke veste onder vuur, NEC kreeg kansen via Tavsan, El Karouani en Akman. Niet zelden ging daar gestuntel bij GA Eagles aan vooraf. Jay Idzes en Andries Noppert waren een paar keer kolderiek, Noppert zette daar wel een paar prima reddingen tegenover.

Toen keeper Vukovic zich ook nog eens verslikte en bijna de 0-3 van Cordoba op z’n conto kreeg (de Spanjaard raakte de paal) was de maat vol voor het Nijmeegse publiek. Het warmlopen van nieuwe spits Wilfried Bony - werkvergunning in orde - werd met gejuich ontvangen.

Feller begin

Maar het was GA Eagles dat de tweede helft veel feller begon en eigenlijk snel de 0-3 had moeten maken. Oratmangoen (bal tegen de paal) en Rommens (vrije trap overgetikt door Vukovic) waren er het dichtst bij. In die fase had de equipe van Van Wonderen het duel in het slot moeten gooien.

Toen na een uur spelen NEC’s winteraankoop Wilfried Bony binnen de lijnen kwam, zal in de Goffert nog nooit zo hard zijn gejuicht voor een oud-Vitessenaar. Met de rug tegen de muur had trainer Rogier Meijer ook weinig keus, en de tandem met Jonathan Ikita was bijna direct trefzeker. Noppert redde op de inzet van Bony.

Extra zekerheid

Van Wonderen reageerde meteen en bouwde met Gerrit Nauber en Boyd Lucassen voor Botos en Martina extra zekerheid in achterin. Geen overbodige luxe gezien de snelheid van Bony en Okita bij NEC.

In het laatste kwart van de wedstrijd was het verdedigen dat de klok sloeg voor GA Eagles, zoals het dat in het verleden al regelmatig met verve deed. Dat ging af en toe maar net goed. Toen Bony in de 83ste minuut alweer het veld moest verlaten met een hamstringblessure, leek de lucht er in Nijmegen wel uit te lopen.

Voor de zesde maal in de historie is GA Eagles halve finalist in de beker. Zaterdag wordt bekend of komende maand Ajax of PSV naar de Adelaarshorst komt. Dat het dan zal kolken, lijkt een zekerheid.

NEC - Go Ahead Eagles 0-2 (0-2). 18. Luuk Brouwers 0-1 (strafschop), 26. Giannis Botos 0-2. Scheidsrechter: Makkelie. Gele kaart: Barreto (NEC), Brouwers (GA Eagles). Toeschouwers: 4.350.

GA Eagles: Noppert; Martina (63. Lucassen), Idzes, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens; Botos (63. Nauber); Cordoba (83. Berden), Lidberg (83. Cardona), Oratmangoen (90+2. Deijl).

