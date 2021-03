GA Eagles volop in de prijzen: Van Wonderen en Beukema de besten in eerste divisie

Trainer Van Wonderen kreeg de prijs nadat hij de meeste stemmen kreeg van de aanvoerders en trainers van de andere clubs in de eerste divisie. Van Wonderen neemt de prijs vrijdagavond in ontvangst samen met de rest van zijn technische staf: Paul Simonis, Jouad Boufarra, Tristan Berghuis en Harmen Kuperus.

Beukema is de eerste verdediger in de geschiedenis van de verkiezing die de periodeprijs wint. De Deventenaar kreeg de meeste stemmen van het publiek en mag een bronzen schild – die hem vrijdagavond voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht wordt overhandigd door moeder Desi Meulenberg - op de schoorsteenmantel zetten. Beukema is bezig aan een sterk seizoen en scoorde in competitieverband al zeven keer voor GA Eagles. Ook is de 22-jarige verdediger een van de meest gewilde spelers bij eredivisieclubs, die Beukema massaal op hun lijstje voor volgend seizoen hebben staan. In de verkiezing liet Beukema zijn concurrenten Jordy Bruijn (NEC), Mounir El Allouchi (NAC Breda) en Patrick Pflücke (Roda JC) achter zich.