Laat Go Ahead Eagles los in de eigen Adelaarshorst en doelpunten zijn verzekerd in de Jupiler League. Al negen wedstrijden op rij scoort de Deventer ploeg minimaal één keer tijdens een competitiewedstrijd in de eerste divisie.

De laatste keer dat een tegenstander in de Jupiler League het doel schoon hield aan de Vetkampstraat is twintig maanden geleden. Op 11 maart 2016 eindigde het duel tussen Go Ahead en MVV in 0-0.