Go Ahead Eagles geeft in slotfase voorsprong uit handen tegen Fortuna (2-1). Twee fouten van Rick Ketting nekken Deventer ploeg die weet dat vuurtje van negativisme weer gaat oplaaien in Adelaarshorst.

Trainer Leon Vlemmings toonde zich vrijdag van een kwetsbare kant. De openlijke empathie met de supporters was aandoenlijk en tekende het aimabele karakter van de Brabander, die meevoelde met de sportieve pijn van de Deventer voetbalsupporter. Maar met woorden mogen dan soms oorlogen worden beslecht, wedstrijden worden er niet mee gewonnen. Voor de tweede keer binnen een maand ging GA Eagles gisteravond af door een zijdeur in Sittard. Na de eclatante bekeruitschakeling in oktober was Fortuna opnieuw een maat te groot voor de Deventer ploeg, die zich met de 2-1 nederlaag danig in de nesten heeft gewerkt. Maandag is er weliswaar een snelle kans op revanche als Jong FC Utrecht op visite komt, de sfeer zal ongetwijfeld een grimmig karakter hebben in De Adelaarshorst. De hele club snakt naar rust, maar na drie competitienederlagen op rij zal de stormbal toch echt weer worden gehesen nu het seizoen voorlopig in anonimiteit moet wordt vervolgd.

Ketting

Twee cruciale fouten in de slotfase van de wedstrijd maakten van GA Eagles een aangeslagen gezelschap. Twee standaardsituaties, twee keer een scorende Wesley Dammers, twee fouten van Rick Ketting. ,,Die doelpunten reken ik mezelf aan’’, bekende de teleurgestelde verdediger, die de laatste weken juist als een van de weinigen overeind bleef in de achterhoede. ,,Dammers was mijn man en hij scoort twee keer. Dan kan ik me niet verschuilen. Dit is een zware domper voor mij. Mijn doelstelling voor dit seizoen was om de persoonlijke fouten uit mijn spel te bannen. Dat is niet echt gelukt.’’

De nieuwe tegenvaller voor Vlemmings en zijn mannen laat het Deventer vuurtje van onvrede – dat na de 0-3 zeperd tegen Dordrecht weer nadrukkelijk begon te smeulen – verder oplaaien. De supportersvereniging stuurde afgelopen week al een brandbrief naar bestuur en raad van commissarissen en stelde het technisch beleid aan de kaak. Ook intern volgden stevige gesprekken en dat zal dinsdag - als de kopstukken van de club weer samenkomen - ongetwijfeld dunnetjes worden overgedaan. Het is voor Vlemmings en zijn spelers een mooi gegeven dat er maandag al een nieuwe kans op revanche komt. Winst is de enige remedie om een uitslaande brand in het stadion te voorkomen, maar of het vertrouwenloze ensemble van Vlemmings daartoe in staat is, lijkt de grote vraag.

Vaderschap

Ketting zag in de kleedkamer ‘zwaar teleurgesteld elftal’ na de dreun van Sittard, waar GA Eagles ondanks de zware sportieve situatie een acceptabele eerste helft op de mat legde. De 0-1 van Sam Hendriks was de vlag op de weer vlot getrokken schuit. Het was de ruggensteun die Go Ahead nodig had, want het moet gezegd: het zit Vlemmings dit seizoen sportief ook niet mee. Als spelers eens niet met fysieke kwaaltjes kampen, zoals vrijdag, zijn het wel gelukkige familie-omstandigheden die de trainer van GA Eagles nopen tot aanpassingen in zijn elftal. De Limburgse parallel was in die zin bizar in al zijn gelukzaligheid. Was het op 24 oktober doelman Sonny Stevens die vanwege zijn prille vaderschap ontbrak tegen Fortuna, exact een maand later liet aanvoerder Xandro Schenk in Sittard verstek gaan om als een trotse adelaar te waken over zijn donderdagnacht geboren dochter Fay.

Stevens

Schenk werd na rust node gemist. Fortuna drong Go Ahead steeds verder terug en reeg kans op kans. Het was voor de zoveelste keer dit seizoen aan Sonny Stevens, die twintig minuten voor tijd zelfs een strafschop stopte van Jorrit Smeets, te danken dat de nul op het bord bleef. Tot die gewraakte 83e en 85e minuut. ,,We waren op weg naar de winst’’, vond Ketting. ,,En dan geven we het weer zó weg…. Ik baal vreselijk.’’