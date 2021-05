GA Eagles wacht in Rotterdam op slot De Graafschap: ‘Wat een spanning’

Go Ahead Eagles stapte niet in de bus op weg naar Deventer. De 1-0 zege op Excelsior bracht de ploeg virtueel wel in de eredivisie, maar in Doetinchem werd nog gespeeld.

,,Wat een spanning’’, glunderde aanvoerder Sam Beukema na de late ontsnapping in Rotterdam. ,,Wij moesten winnen, dat hebben we gedaan. Nu is het afwachten.’’

De matchwinnaar was Bas Kuipers met zijn rake kopbal, acht minuten voor tijd. ,,Zat er lekker in hè’’, zei Kuipers, terwijl hij de hand door zijn krullen haalde. Wat een absurd einde van het seizoen dat we nu ook nog moeten wachten op De Graafschap.’’

In Doetinchem maakte een wolkbreuk het speelveld tijdelijk onbespeelbaar, de wedstrijd lag vijf kwartier stil. ,,Dit is wel heel spannend, eigenlijk te’’, stelde Kuipers, terwijl hij weer een blik wierp op het grote scorebord van Woudestein, waar De Graafschap een grote kans onbenut liet. ,,Wij hebben ook lang gewacht op ons doelpunt. Botos en Zaka kregen beste mogelijkheden en we begonnen ons best machteloos te voelen. We hebben een jong elftal, maar wij knokken altijd tot het laatste door en gelukkig vloog die van mij er in.’’