GA Eagles wacht met beslissing proefspelers Rabillard en Edqvist

Interesse

GA Eagles lijkt ondertussen ook de blik te richten op Almelo en Velsen-Zuid. De Deventer club heeft naar verluidt interesse in Reuven Niemeijer (Heracles) en Donny van Iperen (Telstar). De namen van beide spelers zongen vrijdagavond al nadrukkelijk rond op het sportpark in Heeten, waar GA Eagles met 0-4 won van het Sallands streekelftal.

Niemeijer heeft nog een contract in Almelo, maar het middenveld bij Heracles is overvol. Van Iperen is een rechtsbenige centrale verdediger die de afgelopen jaren uitkwam voor Telstar. Onlangs was Van Iperen nog op proef in Denemarken, maar dat liep op niets uit.