GA Eagles wacht nog steeds op tonnen van transfer Türüç

Van het met die deal gemoeide bedrag van circa 2,5 miljoen euro had Kayserispor contractueel 300.000 euro aan Go Ahead Eagles over moeten maken. Maar anno 2022 wacht de eredivisionist uit Deventer nog steeds op dat geld. ,,Enige tijd geleden hebben we een zaak hierover aangespannen bij het CAS, het Hof van Arbitrage voor Sport”, legt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van de club, uit. ,,Die zaak hebben we gewonnen. We hadden de hoop dat alles in maart van dit jaar opgelost zou zijn, maar tot op heden hebben we het bedrag helaas nog steeds niet ontvangen.”