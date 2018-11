GA Eagles weet het: Keeper als beste man is geen best teken

OP RAPPORTDe keeper als beste man van het veld, het is meestal een slecht teken. Go Ahead Eagles kan er na vrijdag – wederom – over meepraten. Een steriele Deventer ploeg ging in de Keuken Kampioen Divisie verdiend onderuit tegen seizoenssurprise TOP Oss (0-1). Het betekende de eerste thuisnederlaag van het seizoen voor de Deventer koploper.

Vorig seizoen was het Sonny Stevens die week in week uit de meubelen moest zien te redden in de Adelaarshorst. Al in de winterstop was duidelijk dat de huidige keeper van Excelsior de beste speler van het jaar zou worden in Deventer. Over de afloop is genoeg gezegd en geschreven, maar het tekende wel de deplorabele staat van GA Eagles.

Ook goalie Hobie Verhulst kreeg vrijdagavond tegen TOP Oss veel meer werk dan hem lief was. Al na tien minuten bleef hij de baas na een duel oog-in-oog met Bryan Smeets. De GA Eagles-verdediging – waar de geschorste Julian Lelieveld werd vervangen door de redelijk debuterende Gor Agbaljan - werd daarbij wel heel simpel ontmanteld.

Vertwijfeling

Nadat ex-Eagle Lion Kaak – de Achterhoeker die in 130 wedstrijden in het betaalde voetbal nog nooit scoorde - in de 67e minuut de paal raakte voor TOP Oss sloeg de vertwijfeling bij GA Eagles toe. In het uur daarvoor was het Deventer elftal de bovenliggende partij, al was het spel voorspelbaar en statisch en werd veel te weinig de flanken opgezocht. Het ging moeizaam allemaal, maar Jeroen Veldmate (kopbal van doellijn), Istvan Bakx (kopbal paal) en Paco van Moorsel (voorlangs) kregen zo hun kansen.

Donderwolk

In de slotfase was het echter TOP Oss dat GA Eagles pijn deed en profiteerde van zwak verdedigen. Het onheil hing als een dreigende donderwolk aan de overzijde van de IJssel en in de 85e minuut van het de Brabantse scherpschutter Huseyin Dogan die keeper Verhulst volslagen kansloos liet met een harde knal in de bovenhoek.

Het spel van TOP Oss mag dan als weinig attractief worden betiteld met vijf verdedigers en een hecht centraal blok, daarmee wordt de zo verrassende Brabantse ploeg tekort gedaan. TOP Oss blijkt een sterke en moeilijk te kloppen formatie. GA Eagles heeft er moeite mee en heeft geen adequaat antwoord. Immers, eerder deze maand tegen het ultradefensieve FC Dordrecht ontsnapte (2-1 winst) de ploeg ook al. Tegen Oss ging het echt mis. Het is aan Stegeman en zijn staf om een antwoord te verzinnen op de ingravende oppositie, die de komende weken nog wel vaker de loopgraven zal bemannen tegen GA Eagles.

Late wissels

Met de late wissels Julius Bliek en Maarten Pouwels als breekijzers werd de deur naar het gelijkspel tegen TOP Oss niet meer geopend. Go Ahead had eerder eieren voor z’n geld moeten kiezen en de 0-0 over de streep moeten trekken. Meer dan het kostbare punt zat er simpelweg niet in. Dat zag trainer John Stegeman ook en liet tot 12 minuten voor tijd bewust zijn basiskern intact. Hoewel dat zeker niet zorgde voor rust in zijn door eerzucht opgejaagde elftal, was de gedwongen wissel van de gekwetste Agbaljan een streep door de rekening van Stegeman. De komst van Bliek wakkerde de jacht op de winst nog wat extra aan en gooide de organisatie verder overboord. Matig verdedigen en Ossenaren met veel te veel ruimte zorgden voor de doodsteek van Dogan.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 7

Agbaljan 5,5

(78. Bliek -)

Bosz 5,5

(86. Langedijk -)

Veldmate 5,5

Baas 5,5

Stans 6

Bakx 6,5

Van der Venne 5,5

(86. Pouwels -)