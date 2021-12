GA Eagles weet in Eindhoven al snel: tegen PSV valt niets te halen

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles hoopte tegen lijstaanvoerder PSV het zo succesvolle jaar 2021 van nog wat extra glans te voorzien. Een stuntje zat er in het lege Philips Stadion echter geen moment in voor de Deventenaren, die zelf amper iets creeerden en na een rode kaart voor Joris Kramer helemaal gezien waren. Met 2-0 bleef de schade nog enigszins beperkt.

Trainer Kees van Wonderen greep in Eindhoven terug op de variant die anderhalve maand geleden tegen Ajax (0-0) zo succesvol uitpakte. Dus met Giannis Botos als meest vooruitgeschoven man naast Inigo Cordoba in plaats van Isac Lidberg. De Zweed had de voorbije wedstrijden weer een basisplaats, maar begon nu dus op de bank.

In uitwedstrijden tegen topclubs zoals PSV is het strijdplan van GA Eagles eigenlijk altijd wel duidelijk: zo lang mogelijk de nul houden en dan profiteren van toenemende frustratie bij de tegenstander om de boel potdicht te houden. In Eindhoven kon dat plannetje al binnen tien minuten de prullenbak in. De tweede doelpoging van PSV was direct raak: Philipp Mwene mocht randje strafschopgebied vrij uithalen en vond de hoek achter Warner Hahn: 1-0.

Goede reddingen Hahn

Zoals verwacht was PSV wel echt een maatje te groot voor het overigens hardwerkende GA Eagles. Maar er ging simpelweg te veel fout bij de ploeg van Van Wonderen: verkeerde aannames, te trage keuzes, en natuurlijk minder kwaliteit dan de thuisploeg. PSV had eigenlijk voor rust de marge al moeten verdubbelen en kreeg daar via Cody Gakpo en Carlos Vinicius ook de kans voor. Hahn had een paar goede reddingen in huis en in de extra tijd mocht het de handen dichtknijpen dat de volledig vrijstaande Yorbe Vertessen ruim over mikte.

Van Wonderen moest iets doen en deed dat door Isac Lidberg en Ogechika Heil begin tweede helft te brengen voor Botos en Ragnar Oratmangoen. GA Eagles kreeg na een klein uur zowaar de eerste echte kans (een schotje van Rommens in de eerste helft niet meegerekend). Cordoba schoot in de handen van Drommel. PSV had via Vinicius intussen ook alweer een grote mogelijkheid gehad, waarbij Hahn zich opnieuw onderscheidde.

VAR grijpt in

De taak van GA Eagles werd er niet makkelijker op toen Joris Kramer na 68 minuten met rood werd weggestuurd na de doorgebroken Yorbe Vertessen te hebben neergehaald. Arbiter Higler vond het aanvankelijk niets, maar werd gecorrigeerd door de VAR. Voor Kramer al zijn tweede rode prent van deze competititie, tegen FC Groningen pakte hij twee keer geel.

De beste kans voor GA Eagles ontstond een stief kwartier voor tijd. Rommens schoot een vrije trap bijna ineens binnen - Drommel kreeg er nog net een handje tegen - waarna Luuk Brouwers na de resulterende hoekschop overkopte. Zo hield GA Eagles toch wat kansjes over aan het bezoek aan het Philips Stadion. Maar eerlijk is eerlijk: een resultaat tegen PSV zou echt niet verdiend zijn geweest.

Gakpo tekende in de slotfase nog voor de 2-0 op aangeven van invaller Romero. Voor GA Eagles rest de kerstdis in de wetenschap dat de eerste 18 wedstrijden in de eredivisie toch een zeer acceptabel aantal punten opleverde.

PSV - Go Ahead Eagles 2-0 (1-0). 9. Philipp Mwene 1-0, 78. Cody Gakpo 2-0. Scheidsrechter: Higler. Rode kaart: 68. Kramer (GA Eagles). Gele kaart: Obispo (PSV). Toeschouwers: 0.

GA Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Idzes, Kramer, Kuipers (85. Ross); Brouwers (87. Tuzlacik), Rommens, Oratmangoen (46. Heil); Cordoba (71. Bakker), Botos (46. Lidberg).

