GA Eagles wendt naderende crisis af met winst op Helmond Sport

wedstrijdverslagEr dreigden zich na hopeloze optredens tegen Almere City en Jong AZ de nodige onweerswolken samen te pakken boven Deventer en Go Ahead Eagles. Helmond Sport fungeerde vrijdagavond als de ideale bliksemafleider om het naderende onheil even af te wenden. Een sterke eerste helft met doelpunten van Antoine Rabillard en Sam Beukema leverde de ploeg van Kees van Wonderen de winst op in Brabant: 0-2.

Aanvoerder Jeroen Veldmate moest het duel in Brabant wegens ziekte laten schieten. Justin Bakker – eerder al basisklant tegen Jong FC Utrecht en NAC Breda (beker) – nam diens positie centraal achterin naast Sam Beukema over. Voor Maël Corboz (enkelblessure) kwam de wedstrijd ook te vroeg. Dat betekende opnieuw een kans voor Zakaria Eddahchouri als aanvallende middenvelder achter het spitsentrio Frank Ross, Antoine Rabillard en Sam Hendriks.

Speldenprikken

Tegenstander Helmond Sport – de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie – begon de laatste weken wat meer te scoren. Daar was in de beginfase tegen Go Ahead Eagles alleen niet veel van te merken. Het was de ploeg uit Deventer die na tien aarzelende openingsminuten de eerste speldenprikken uitdeelde. Het had Helmond Sport na schoten van Boyd Lucassen en Jay Idzes, plus een afgekeurde intikker van Sam Hendriks, toch duidelijk moeten zijn dat Go Ahead Eagles zaken wilde doen op het Brabantse kunstgras.

Kennelijk waren die waarschuwingen toch aan dovemansoren gericht. In de negentiende minuut profiteerde Rabillard goed van een zee aan ruimte op de rechterflank. De Franse spits kapte naar zijn linkerbeen en mikte bal via de binnenkant van de paal fraai achter doelman Stijn van Gassel voor de 0-1.

Reflex

Op die goal was helemaal niets af te dingen, want Go Ahead Eagles was aanvankelijk een stuk dreigender dan Helmond Sport. Dat was pas diep in de eerste helft dichtbij een treffer, toen Lance Duijvestijn kopte. Jay Gorter bracht redding met een katachtige reflex. Frank Ross en Sam Hendriks waren daarna al dichtbij 0-2 voor Go Ahead Eagles, maar het was ‘gelegenheidsaanvoerder’ Sam Beukema die de voorsprong daadwerkelijk verdubbelde. Een hoekschop van Eddahchouri, een kopbal en de derde competitietreffer van de lange verdediger was daar.

Verzekering

Met die marge op zak leek het devies ‘uitspelen’ voor Go Ahead Eagles na rust van kracht. De povere tegenstand van Helmond Sport gaf daar aanvankelijk ook alle aanleiding toe. En met de marge van twee had Go Ahead Eagles al een fijne verzekering afgesloten. Misschien sloop er daardoor toch wat gemakzucht in de ploeg van Kees van Wonderen. Go Ahead Eagles mocht zich zeker niet beklagen dat het geen treffer incasseerde. Duijvestijn was er met een kopbal tegen de lat dichtbij en Gorter moest nog een paar keer handelend optreden.

Helmond Sport wist het gaatje niet meer te vinden, waardoor Go Ahead Eagles na twee miskleunen tegen Almere City (3-0) en Jong AZ (1-0) weer eens een ‘clean sheet’ en een driepunter mocht bijschrijven. Het keerde bovendien terug in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee werd een dreigende crisis in Deventer in elk geval voor even bezworen.

Helmond Sport – Go Ahead Eagles 0-2 (0-2). 19. Antoine Rabillard 0-1, 45+1. Sam Beukema 0-2. Scheidsrechter: Bos. Gele kaart: Vereijken (Helmond Sport).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Bakker, Kuipers; Brouwers, Idzes, Eddahchouri (70. Van Hoeven); Rabillard (82. Eyibil), Hendriks (82. Mulenga), Ross (70. Crowther).

