GA Eagles wijkt opnieuw uit naar kunstgras in Wesepe

GA Eagles was de afgelopen week te gast in het Turkse Belek, waar het een vijfdaags trainingskamp belegde. In Nederland keert de nummer twee van de Keuken kampioen Divisie terug tot de orde van de competitie. In Wesepe bereidt Go Ahead zich voor op de uitwedstrijd tegen Roda JC van komende zondag (14.30 uur).

Dat duel wordt gespeeld op de kunstgrasmat in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Stegeman heeft daarop besloten om voor de laatste trainingen voor het treffen met Roda JC uit te wijken naar sportpark De Muggert om te wennen aan de nieuwe ondergrond.