GA Eagles wijkt opnieuw uit naar kunstgras in Wesepe

Verheydt helpt Go Ahead koud in het veld aan winst op Almere City

19 januari Go Ahead Eagles heeft de eerste thuiswedstrijd van 2019 in winst omgezet. Almere City FC werd in Deventer met 2-1 verslagen. Invaller Thomas Verheydt - door trainer John Stegeman voor het eerst gepasseerd in de basisformatie - werd de matchwinnaar. De spits maakte een kwartier voor tijd koud in het veld de winnende treffer.