GA Eagles wijkt uit naar Wesepe en gaat besloten trainen

Wesepe

Deze week is de woensdagtraining besloten. Een dag later, tijdens de laatste training voor de uitbeurt tegen koploper Cambuur, mogen fans wel weer een kijkje komen nemen. Deze week is de laatste training in Wesepe, waar GA Eagles zich donderdag (vanaf 10.30 uur) op het kunstgras voorbereidt op het treffen op de artificiële mat in Friesland.