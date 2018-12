GA Eagles wijkt voor training uit naar kunstgras in Wesepe

Navrátil hekelt strijdwij­ze FC Den Bosch: ‘Ze hebben niets laten zien’

11:17 Jaroslav Navrátil had geen goed woord over voor de strijdwijze van FC Den Bosch gisteravond in de Adelaarshorst. Met een mix van steenkolen-Engels, aandoenlijk Nederlands en hier en daar een diepe zucht uitte de rechtsbuiten van Go Ahead Eagles zijn frustraties na het 0-0 gelijkspel tegen de gewezen koploper.