GA Eagles wijzigt koers en gaat met drie spitsen naar koploper

Go Ahead Eagles keert vrijdagavond tegen Jong Ajax terug naar het voor de meeste spelers vertrouwde systeem met drie spitsen. Trainer Jan van Staa past ten opzichte van het duel met De Graafschap vier nieuwe basiskrachten in zijn elftal in tegen de Amsterdamse koploper, die in de Jupiler League nog nooit won van Go Ahead.

Het geflopte probeersel met vijf verdedigers als nieuw fundament van de ploeg gaat daarmee na drie wedstrijden de prullenbak in bij GA Eagles. ,,We wilden meer zekerheid inbouwen richting de vierde periode, maar het systeem met vijf man achterop heeft niet gebracht wat we hoopten’’, aldus Van Staa, die zijn ploeg nog net zo veel kansen en doelpunten zag weggeven als in de weken daarvoor. In aanvallend opzicht werden er daarnaast amper kansen afgedwongen. En dus draaiden Van Staa en rechterhand Kick Maatman begin deze week na het echec tegen De Graafschap (0-4) hun plan terug. ,,Ja, natuurlijk willen we ook goodwill kweken bij de achterban, maar resultaat staat voorop. Het was van alles te weinig in de laatste weken. Het elftal heeft gewoon heel weinig vertrouwen op dit moment.’’

Werkhoven

Tegen Jong Ajax moet Van Staa ook nog eens flink wat mutaties doorvoeren in de ploeg. Vooral het wegvallen van de spitsen Bruno Andrade (hersenschudding) en Sam Hendriks (ziek) is een tegenvaller voor de coach, die Givan Werkhoven daarom in de punt van de aanval posteert. De rijzige aanvaller uit Deventer stond eind november tegen Jong FC Utrecht (0-0) voor de laatste keer in de basis. Op de flanken moeten de eveneens weer in genade aangenomen Pieter Langedijk, die in januari tegen NEC zijn laatste basisplaats had, en Stefano Beltrame voor de aanvoer zorgen. Op het middenveld maakt Jeff Stans zijn basisdebuut voor GA Eagles, nadat hij vorige week tegen De Graafschap al als invaller in de ploeg kwam. Ook Sjoerd Overgoor keert als routinier terug in de ploeg op de plek van Thijs Dekker.

Nare smaak

De winterhuurling Levi Opdam is het grootste slachtoffer van de stoelendans in de Deventer ploeg. Hij maakte de laatste weken een ongelukkige indruk en begint op de bank. Met het ‘dubbelweekend’ – na Jong Ajax op vrijdag wacht maandagavond de uitbeurt tegen Jong AZ – willen Van Staa en GA Eagles de nare smaak van de wedstrijd tegen De Graafschap wegspoelen. ,,Sportief was het niet goed, maar daar had niemand het na de wedstrijd meer over. Wat er naderhand gebeurde was ernstig’’, stelde Van Staa onomwonden. ,,Heel triest en ik veroordeel het gedrag van de supporters op het veld ten zeerste. Dit soort gedrag hoort niet en zorgt voor angst op de tribunes. Ik wil altijd met mijn kleinkinderen naar het stadion kunnen gaan zonder me onveilig te voelen. Ik snap de harde straffen dan ook wel. Het is de enige manier om als club van dit negatieve stempel af te komen.’’

Jong Ajax

Tegen Jong Ajax heeft Go Ahead weinig te verliezen, meent Van Staa. De koploper verloor op het eigen De Toekomst pas één keer: begin november tegen De Graafschap (0-5). Sindsdien werd er door de Amsterdammers zes keer op rij gewonnen met de imponerende doelcijfers (18-2). Van Staa houdt zich vast aan eerder dit seizoen toen Jong Ajax ongeslagen richting Adelaarshorst kwam en met een 4-1 nederlaag naar huis werd gestuurd. ,,Dat wij de underdog zijn is ook helder. Maar dat was FC Basel woensdag ook bij Manchester City maar ze wonnen wel daar wel (1-2). We moeten uit gaan van onze kracht, hoe moeilijk dat in deze fase ook is.’’