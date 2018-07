GA Eagles wil beloften weer in stadion laten spelen

Dat is de intentie die de Deventer club nadrukkelijk heeft uitgesproken. De laatste jaren spelen de beloften van GA Eagles hun thuisduels veelal op regionale sportparken, zoals dat van FC RDC op Borgele. Behalve het spelen op kunstgras is ook het gebrek aan betrokkenheid rond de beloftenformatie GA Eagles echter een doorn in het oog.

Grasmat

De terugkeer van de beloften naar het stadiongras is daarnaast een hartgrondige wens van trainer John Stegeman. Toch is de transitie nog niet helemaal zeker. GA Eagles onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de overgang en de invloed van de extra wedstrijden op het gras in het stadion. Vooral in de wintermaanden krijgt de bodem het zwaar te verduren met soms twee duels per week. Op korte termijn hakt de leiding van GA Eagles de knoop door over de speellocatie.