GA Eagles wil blijven voetballen tijdens de interlandperiodes

De KNVB laat clubs in de Keuken Kampioen Divisie vanaf komend seizoen zelf bepalen of ze al dan niet in actie willen komen in een interlandweekend. Met name clubs als FC Twente, NEC en Sparta ageerden de afgelopen maanden tegen het afwerken van een programma in de eerste divisie. Het trio clubs moest spelers afstaan aan vertegenwoordigende nationale elftallen, maar ook in actie komen in competitieverband.