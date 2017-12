GA Eagles wil gaan werken met investeringsfonds voor spelers

De Vroome maakte zijn plannen maandagavond wereldkundig tijdens de informatieavond van de Deventer club. ,,Ik wil verder met GA Eagles, maar de kans dat we volgend seizoen in de eredivisie spelen acht ik nihil’’, stelde De Vroome na de bijeenkomst. Stilstand is achteruitgang. In de Jupiler League zal de begroting van Go Ahead – die nu ongeveer 5,5 miljoen bedraagt – een flink stuk omlaag gaan. ,,Misschien wel een kleine miljoen. Dan moeten we nog meer bezuinigen en dat wil ik niet. Het spelersbudget zou verder slinken waarmee de kans op een terugkeer naar de eredivisie ook kleiner wordt. We hebben ambities en willen Go Ahead verder omhoog brengen. Het investeringsfonds is in mijn ogen een uitstekende oplossing.’’