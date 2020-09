GA Eagles wil in zee met verdediger Bakker, blessure Ross ernstiger

Spits Rabillard gaat zonder doelpunten op zak met GA Eagles beginnen aan competitie

24 augustus Antoine Rabillard maakt zich nog geen al te grote zorgen over de aanvallende onmacht van Go Ahead Eagles. Na een voorbereiding zonder een enkel doelpunt maakt de Franse spits zich op voor de start van het seizoen, zondag in Dordrecht. ,,Of er een aanvaller bij komt? Dat zien we dan wel weer.’’