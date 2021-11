GA Eagles wil schrikbewind van Ajax doorbreken: nooit was er Deventer zege in Amsterdam

GA Eagles stapte in ruim zestig jaar betaald voetbal 33 keer de Amsterdamse piste binnen, even zo vaak was een nederlaag het resultaat. Het is voor Ajax nog steeds een record in de eredivisie. Geen enkele andere club heeft in Amsterdam een negatievere balans dan Go Ahead, wat in 1987 voor de laatste keer een puntje pakte tegen Ajax. Dat was echter in de eigen Adelaarshorst toen Mike Small scoorde. In Deventer won GA Eagles in de jaren zestig en zeventig zeven keer van Ajax.