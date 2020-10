GA Eagles wil zwakke beurt van eerder dit jaar tegen MVV wegpoetsen

HistorieVoor de tweede keer dit jaar reist Go Ahead Eagles komende zaterdag af naar Maastricht. Het duel van begin 2020 tegen MVV was een gruwel en die moet snel worden weggepoetst.

De verste uitbeurt van het seizoen was in februari een van de slechtste wedstrijden onder leiding van voormalig trainer Jack de Gier. Een onthutsend zwak GA Eagles mocht keeper Hobie Verhulst danken dat de schade tot 3-0 beperkt bleef.

Het is overigens meteen de laatste uitnederlaag van GA Eagles. Dit seizoen verloor de Deventer ploeg nog niet op vreemde bodem (bij Dordrecht, Cambuur en Volendam) en kreeg het nog geen doelpunt tegen.

Aardige balans

Ook een nederlaag in Maastricht is een uitzondering dit decennium. Van de laatste tien duels in Zuid-Limburg verloor GA Eagles er slechts drie. Twee jaar geleden verdiende Maarten Pouwels zelfs zijn contract bij GA Eagles na een optreden tegen MVV. De Dalfsenaar scoorde als invaller de beslissende 1-2.

Van de in totaal 41 bezoekjes aan Maastricht leverden er 26 minimaal een punt op voor de Deventenaren. Elf keer was er winst.



MVV en GA Eagles staan de laatste jaren garant voor doelpunten in Maastricht. De laatste zeven edities leverden 32 treffers op. Vooral de Deventer nederlagen waren doelpuntrijk in 2011 en 2017: beide keren werd het 4-3.